В российских пельменях обнаружили бактерии, кости и сою

Кости нашли в пяти из 20 исследуемых марок.фото: pixabay.com/islandworks--> Роскачество провело проверку самых популярных марок пельменей и обнаружило массу нарушений: в фарше были перемолотые кости, соя, антибиотики и даже патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы.