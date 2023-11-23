В российских пельменях обнаружили бактерии, кости и сою

Кости нашли в пяти из 20 исследуемых марок.фото: pixabay.com/islandworks--> Роскачество провело проверку самых популярных марок пельменей и обнаружило массу нарушений: в фарше были перемолотые кости, соя, антибиотики и даже патогенные бактерии — листерии и сальмонеллы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии