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Регион 29

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Регоператор «ЭкоИнтегратор» разъяснил в каких случаях можно получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО

Регоператор «ЭкоИнтегратор» разъяснил в каких случаях можно получить перерасчет за услугу по обращению с ТКО

Вахта, учеба, служба, лечение или сезонное проживание в деревне – причин надолго покинуть квартиру может быть много.

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