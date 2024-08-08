10 лет общему рынку лекарственных средств ЕАЭС: что волнует фармпроизводителей?

Казалось бы, 10 лет – значительный срок для становления общего рынка, но у производителей лекарственных средств продолжают возникать вопросы: что такое общий рынок, какие проблемы на нем существуют и есть ли пути решения.
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