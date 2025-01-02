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«Предлагают оплатить ЖКХ». МВД предупредило о новой схеме мошенничества

«Предлагают оплатить ЖКХ». МВД предупредило о новой схеме мошенничества

В России распространяется новая схема мошенничества. По данным пресс-центра МВД, в 2024 году наблюдается рост случаев взлома аккаунтов граждан в социальных сетях, что приводит к распространению фишинговых ссылок, в том числе на оплату услуг ЖКХ, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС.

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