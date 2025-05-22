Лесные ресурсы близки к истощению: эксперт предупредил о проблемах отрасли

МОСКВА, 22 мая, ФедералПресс. В числе ключевых задач Стратегии развития лесного комплекса России, срок действия которой был продлен до 2035 года, – активизация внутреннего потребления продукции лесной промышленности и расширение экспортных возможностей.
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