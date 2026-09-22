ГУ МВД расследует похищение девушки в центре Краснодара

В Краснодаре полиция начала проверку после сообщения о похищении девушки на улице Кирова. Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств и поиска участников происшествия.
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