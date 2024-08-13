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Отношения с Путиным, угроза человечеству и пули над головой: о чем говорил Трамп в интервью Маску

Отношения с Путиным, угроза человечеству и пули над головой: о чем говорил Трамп в интервью Маску

Сегодня 284 прочитали Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп дал интервью американскому предпринимателю Илону Маску, трансляция которого велась в соцсети Х.

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