Николай Азаров: Суверенитет Украины испарился там, где американцы нашли плодородный чернозем

Почему президент США публично назвал украинскую землю американской и какое будущее это предвещает? Можно ли считать обещание лицензии на Patriot без ракет насмешкой над технологической деградацией страны? Как эскалация ударов и логика «подольём бензина в пожар» приближают мир к неконтролируемому конфликту? И почему Европарламент вспомнил о преступлениях УПА спустя годы молчания о политических убий… Читать далее: https://govorit.