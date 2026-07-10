Николай Азаров: Суверенитет Украины испарился там, где американцы нашли плодородный чернозем

Почему президент США публично назвал украинскую землю американской и какое будущее это предвещает? Можно ли считать обещание лицензии на Patriot без ракет насмешкой над технологической деградацией страны? Как эскалация ударов и логика «подольём бензина в пожар» приближают мир к неконтролируемому конфликту? И почему Европарламент вспомнил о преступлениях УПА спустя годы молчания о политических убий… Читать далее: https://govorit.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии