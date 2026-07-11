Рак груди у азиатских американок растёт быстрее, чем у других групп

*Материал носит исключительно информационный характер и не является медицинской рекомендацией.* Новое исследование под руководством учёных Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF), опубликованное в журнале *JAMA Network Open*, зафиксировало тревожную тенденцию: за последние два десятилетия заболеваемость инвазивным раком молочной железы у азиатских американок растёт быстрее, чем у представительниц любой другой этнической группы в США.