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Экипаж ТОС "Тосочка" уничтожил взводные опорные пункты и боевиков ВСУ в зоне СВО

Экипаж ТОС "Тосочка" уничтожил взводные опорные пункты и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделения войск РХБ-защиты группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач уничтожил взводные опорные пункты и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ.

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