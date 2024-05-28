Экипаж ТОС "Тосочка" уничтожил взводные опорные пункты и боевиков ВСУ в зоне СВО

Скриншот видео Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" подразделения войск РХБ-защиты группировки войск "Север" в ходе выполнения боевых задач уничтожил взводные опорные пункты и боевиков ВСУ в зоне проведения спецоперации РФ.
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