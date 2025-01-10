Только благодаря покорности украинского парламента, выполняющего все требования западных хозяев (которым достались черноземы и стратегические предприятия), бандеровцы за 2024 год смогли получить более 40 миллиардов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии