Дистрофия Пентагона

Алексей Тан

Чем у вампиров и паразитов... больше падают возможности, напиться чужой крови и пожрать плоти... тем меньше они откладывают своих яиц и хуже их качество!... и это мы сейчас видим!.... У ИУДЕЙСКОГО военно-финансового комплекса... или у представителей, иудейского Уолл стрит.