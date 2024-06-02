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Дистрофия Пентагона

Дистрофия Пентагона

Нравятся мне у пиндосов спич-райтеры – вечно завернут что-то такое этакое. Вот можно сказать “денег не-е-е-е-ет”, а можно – «имеются проблемы затрат и конкурирующие приоритеты в приобретении».

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Комментарии
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Алексей Тан
Чем у вампиров и паразитов... больше падают возможности, напиться чужой крови и пожрать плоти... тем меньше они откладывают своих яиц и хуже их качество!... и это мы сейчас видим!.... У ИУДЕЙСКОГО военно-финансового комплекса... или у представителей, иудейского Уолл стрит.
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