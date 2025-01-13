ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина
    А веселому говну все равно идти ко дну!   Потому что шестерит и нормальных материт.Все в порядке с г...
  • Анатолий протасевич
    этого пиндоса  закрыть  лет на 20 в кутузку .Все в порядке с г...
  • Андрей Павлов
    А что Вы хотите? Четверть века селекции для того, чтобы отобрать "достойных"занять жердочки в вертикали власти сделал...Министр предал ру...

Что делают с детьми мигрантов, от которых отказались родители?

Что делают с детьми мигрантов, от которых отказались родители?

Живая Средняя Азия Это не всегда было проблемой, но в течение последнего десятилетия в Москве, области и некоторых других регионах скопления трудовых мигрантов появились детские дома, специализирующиеся на таджикских, узбекских и киргизских детях, от которых отказались родители.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Дитятко
Ответить
11 час.
Румина Мавлеева
Ребёнок не виноват. В ВОВ было сколько детей подкидышей всех вырастили. .И сейчас вырастут.
Ответить
6 час.
АА
Алекс Архипов
Продавать иностранцам.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх