Что делают с детьми мигрантов, от которых отказались родители?

Живая Средняя Азия Это не всегда было проблемой, но в течение последнего десятилетия в Москве, области и некоторых других регионах скопления трудовых мигрантов появились детские дома, специализирующиеся на таджикских, узбекских и киргизских детях, от которых отказались родители.
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