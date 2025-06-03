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Царьград

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Назвавший Сибирь исторической родиной мигрантов депутат Таги-Заде покинул Россию

Назвавший Сибирь исторической родиной мигрантов депутат Таги-Заде покинул Россию

Спешный отъезд в Азербайджан связывают со скандалом после одиозного высказывания депутата думы ХМАО.Депутат парламента Ханты-Мансийского автономного округа Халид Таги-Заде уехал из России.

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