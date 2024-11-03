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Боевое дерби: «Спартак» победил ЦСКА в матче с тремя удалениями

Боевое дерби: «Спартак» победил ЦСКА в матче с тремя удалениями

Победа «Спартака» над ЦСКА со счетом 2:0 по итогам московского дерби в рамках 14-го тура чемпионата России получилась яркой не только из-за двух голов в ворота армейцев, но и из-за жесткой борьбы с тремя удалениями и двумя массовыми потасовками.

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