Крупнейшие перевозчики отказались от навигации в Красном море, США готовятся ударить по хуситам

Увлекшимся в последнее время пиратством хуситам, вероятно, в ближайшее время придется нести ответственность за нарушение свободы судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и другой, прилегающей к Йемену акватории.
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