МSSЕ: тренировки могут вести к увеличению веса, нарушая выработку кортикостерона

Ученые из Университета Цукубы в Японии обнаружили, что нарушение циркадного ритма выработки гормона кортикостерона после интенсивных тренировок может привести к снижению физической активности и теплопродукции.
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