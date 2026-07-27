ZB Short — Long bonds are choking on hot inflation and heavy auc U.S. Treasury Bond Futures CBOT:ZB1! mnktrd The long end of the curve is getting hammered, with 30-year yields surging past 5% on inflation and auction pressures.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)