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ZB Short — Long bonds are choking on hot inflation and heavy auc

ZB Short — Long bonds are choking on hot inflation and heavy auc

ZB Short — Long bonds are choking on hot inflation and heavy auc U.S. Treasury Bond Futures CBOT:ZB1! mnktrd The long end of the curve is getting hammered, with 30-year yields surging past 5% on inflation and auction pressures.

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