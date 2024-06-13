´Бобренок´ встречает гостей.

Сегодня в оздоровительном лагере ´Бобренок-2010´ состоялось торжественное открытие первой смены. Поздравить воспитанников с этим замечательным событием прибыли почетные гости: председатель Бобруйского райисполкома Александр Суходольский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Антон Каранкевич, глава депутатского ко .
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