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ФедералПресс

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Совбез РФ прокомментировал распространяемые слухи о мобилизации

Совбез РФ прокомментировал распространяемые слухи о мобилизации

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что распространяемые сообщения о якобы готовящейся в стране мобилизации не соответствуют действительности.

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