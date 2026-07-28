Совбез РФ прокомментировал распространяемые слухи о мобилизации

МОСКВА, 28 июля, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что распространяемые сообщения о якобы готовящейся в стране мобилизации не соответствуют действительности.
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