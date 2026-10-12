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Калужские новости

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Калужская область перераспределила субвенции на работу с бездомными животными

Калужская область перераспределила субвенции на работу с бездомными животными

Калужская область выделит Кировскому округу 2,94 млн рублей, Ферзиковскому — 1,22 млн, Спас-Деменскому — 270,8 тыс.

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