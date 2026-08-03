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УЕФА рассматривает Виктора Монтальяни как потенциального кандидата на пост президента ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает Виктора Монтальяни, президента Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), как потенциального кандидата на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА).

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