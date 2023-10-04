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В НАТО назвали украинцев «дешёвым способом» противостоять России

В НАТО назвали украинцев «дешёвым способом» противостоять России

В НАТО назвали украинцев «дешёвым способом» противостоять России. «Поддержка Украины — это очень дешёвый способ сделать так, чтобы Россия с её режимом не представляла угрозы для НАТО», — заявила Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на форуме в Варшаве.

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