В НАТО назвали украинцев «дешёвым способом» противостоять России. «Поддержка Украины — это очень дешёвый способ сделать так, чтобы Россия с её режимом не представляла угрозы для НАТО», — заявила Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на форуме в Варшаве.
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