В НАТО назвали украинцев «дешёвым способом» противостоять России. «Поддержка Украины — это очень дешёвый способ сделать так, чтобы Россия с её режимом не представляла угрозы для НАТО», — заявила Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на форуме в Варшаве.