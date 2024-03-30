Егор Холмогоров: Андрей Макаревич* не намерен рвать на голове волосы относительно трагедии в "Крокус Сити Холле"

ШКИПЕР Хватит писать об этих уёбков . Большинству россиянам по хер ,как и что делают, там за бугром , все эти макары ,пугалкины , приманды и иже с ними !

ЭА Эдуард Асмолов Еще один пустозвон решил отметиться на теме уехавших. Так всем давно на них похрен, если бы не напоминали такие вот писаки ,так никто бы про них и не вспомнил.