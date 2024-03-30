Андрей Макаревич* не намерен рвать на голове волосы относительно трагедии в "Крокус Сити Холле". Сделать это лысому певцу и в самом деле было бы сложновато – эх, куда делись буйные кудри эпохи фильма "Начни сначала".
Егор Холмогоров: Андрей Макаревич* не намерен рвать на голове волосы относительно трагедии в "Крокус Сити Холле"
Комментарии
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ШКИПЕР
Хватит писать об этих уёбков . Большинству россиянам по хер ,как и что делают, там за бугром , все эти макары ,пугалкины , приманды и иже с ними !
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27 мин.
ЭА
Эдуард Асмолов
Еще один пустозвон решил отметиться на теме уехавших. Так всем давно на них похрен, если бы не напоминали такие вот писаки ,так никто бы про них и не вспомнил.
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20 мин.
ninikooo Митусова
Они свое слово сказали. Последнее. Нам нужно просто забыть о них, « отправить в игнор». Жаль, что инет автоматически не может блокировать « заявление» бывших граждан России и они только засоряют его своими « размышлизмами», которые нам, по сути, никому не интересны.их высказывания, как комок грязи, в нашу сторону.
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9 мин.
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