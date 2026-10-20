© Илья Питалев/РИА НовостиДепутат Европейского парламента (ЕП) от Эстонии Рихо Террас инициировал обращение к президенту республики Юлле Мадизе с призывом лишить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера ордена Креста земли Марии I класса.
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