«Столото»: в лотерее «КЕНО» появился спортивный дизайн «КХЛ»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил новинку на своем сайте — дополнительный дизайн одного из трех способов игры в лотерее «КЕНО» под названием «КХЛ», где нужно угадать, каких чисел в выигрышной комбинации будет больше — четных, нечетных или их будет поровну.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии