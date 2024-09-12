«Столото»: в лотерее «КЕНО» появился спортивный дизайн «КХЛ»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» запустил новинку на своем сайте — дополнительный дизайн одного из трех способов игры в лотерее «КЕНО» под названием «КХЛ», где нужно угадать, каких чисел в выигрышной комбинации будет больше — четных, нечетных или их будет поровну.