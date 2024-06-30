В Microsoft AI считают, что всё размещенное в Сети становится общедоступным

Любой материал, опубликованный в интернете, становится доступным для свободного использования, заявил руководитель Microsoft AI Мустафа Сулейман о свободном использовании контента в интернете, сообщил 29 июня веб-сайт The Verge.
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