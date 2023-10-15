Андрей Фролов вернулся к образу «Изгоя»

Стартовали съемки второго сезона детектива «Изгой» с Андреем Фроловым в роли Жоры Белонога. Согласно пресс-службе Пятого канала, в четырехсерийном продолжении также принимают участие Глафира Козулина, Алексей Нилов и Мирон Проворов.
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