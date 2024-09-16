Бизнес-омбудсмен Ольга Загитова: «Для развития края важен партнерский диалог бизнеса и власти без барьеров»

На очередной встрече с коллегами из агентства развития МСП Красноярского края Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольга Загитова акцентировала внимание на наиболее актуальных моментах, от которых зависит бизнес-климат в крае.
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