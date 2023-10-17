Суд изменил условные сроки виновникам пожара на обувной фабрике под Искитимом на реальные

Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда приговор виновникам пожара на обувной фабрике с десятью погибшими изменен –вместо условного наказания они получили реальные сроки, которые будут отбывать в колонии-поселении.
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