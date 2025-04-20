В Мали назвали пасхальную инициативу Путина жестом гуманизма

Пасхальное перемирие, предложенное Россией, является выражением гуманизма и стремлением к сохранению жизней, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя комиссии по обороне и безопасности Национального переходного совета Мали Фуссейну Уаттара.
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