Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

110 подписчиков

Кудашов о травмах в «Динамо»: «Пакетт начал кататься, нужно несколько дней для индивидуальной подготовки. По Джиошвили пока нет точной информации»

Главный тренер «Динамо» дал комментарий после контрольного матча с «Дизелем» (2:1 Б). «Считаю, что динамовская молодежь сыграла нормально.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх