Татьяна Тарасова: «Дюамель не знает ни человека, ни ситуацию – ничего не знает. Пусть она за собой следит, а за нашей Валиевой ей не надо»

Ранее олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 канадка Дюамель скептически высказалась о российской фигуристке Валиевой: «Ни один спортсмен в подростковом возрасте не принимает более 50 добавок по собственному желанию или без злого умысла».
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