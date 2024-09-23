Boeing решит проблемы Starliner сменой руководства

Космический корабль Starliner компании Boeing / © NASA По данным CNBC, гендиректор Boeing Келли Ортберг, который сам только в августе 2024 года встал у руля компании, решил заняться сменой руководства ключевых подразделений фирмы, чтобы «восстановить доверие клиентов».
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