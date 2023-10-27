The Guardian: премьера Венгрии Орбана изолируют в ЕС из-за связей с Россией

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина усилила беспокойство среди европейских политиков, которые считают, что дружественные связи Будапешта с Москвой являются угрозой для Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии