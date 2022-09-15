"Все реально колом": новые кадры с места происшествия в центре Владивостока

Жители Владивостока рассказали о том, что прямо сейчас творится в центре города. По словам очевидцев, по улице Светланской, до остановки Лазо, собралась серьезная пробка, причиной которой стало ДТП.
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