США развернули на Филиппинах штурмовики A-10 Thunderbolt II

Штурмовики A-10 Thunderbolt II на Филиппинах (с) Фото Эшли Микаио Военно-воздушные силы Соединённых Штатов, в рамках стратегии противостояния Китаю, развернули на Филиппинских островах штурмовики A-10 Thunderbolt II.
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