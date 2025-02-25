Постпред РФ заявил о внимании Москвы к возможным изменениям в ядерной политике Европы

Несмотря на «экстравагантность» идеи размещения ядерных боеголовок Франции и Великобритании в Германии, Москва следит за дискуссиями членов НАТО по этой теме, рассказал «Известиям» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.