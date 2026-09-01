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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» отдаст Нванери во вторую подряд аренду – в «Боруссию». «Дортмунд» будет полностью платить зарплату хавбеку

Дортмундская « Боруссия » договорилась с « Арсеналом » о переходе Итана Нванери . Немецкий клуб арендует 19-летнего полузащитника на сезон и полностью возьмет на себя зарплату футболиста.

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