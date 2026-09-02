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Барнаульским бизнесменам объяснили, как чай приводит к "умиротворению и перезагрузке"

Барнаульским бизнесменам объяснили, как чай приводит к "умиротворению и перезагрузке"

Предприниматели и общественники смогли отвлечься от своих дел, открыть в себе что-то новое, почувствовать спокойствие и умиротворение В Барнауле в рамках проекта "Атмосферные встречи" представителей бизнеса, культуры и медиа погрузили в мир чайной культуры.

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