Барнаульским бизнесменам объяснили, как чай приводит к "умиротворению и перезагрузке"

Предприниматели и общественники смогли отвлечься от своих дел, открыть в себе что-то новое, почувствовать спокойствие и умиротворение В Барнауле в рамках проекта "Атмосферные встречи" представителей бизнеса, культуры и медиа погрузили в мир чайной культуры.