Глава НИИ гриппа Лиознов допустил подъём заболеваемости в ноябре-декабре

Директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в текущий момент ситуация с гриппом в России спокойная, однако в конце ноября — начале декабря можно ожидать подъём заболеваемости.
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