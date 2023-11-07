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Глава НИИ гриппа Лиознов допустил подъём заболеваемости в ноябре-декабре

Глава НИИ гриппа Лиознов допустил подъём заболеваемости в ноябре-декабре

Директор Научно-исследовательского института гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов заявил, что в текущий момент ситуация с гриппом в России спокойная, однако в конце ноября — начале декабря можно ожидать подъём заболеваемости.

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