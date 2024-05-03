Биткоин реагирует на рост денежной массы M2

Недавний рост денежной массы М2, которая включает в себя все наличные и краткосрочные банковские депозиты, был определен как катализатор потенциальной положительной траектории рыночной стоимости биткоина.
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