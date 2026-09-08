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МОСИНФОРМ

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«Активные граждане» выбрали самые интересные мероприятия летней экспедиции «Природа Москвы»

«Активные граждане» выбрали самые интересные мероприятия летней экспедиции «Природа Москвы»

Более 140 тысяч человек приняли участие в голосовании проекта «Активный гражданин» о летней экспедиции «Природа Москвы».

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