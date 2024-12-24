На пяти адресах Приморского района в Петербурге появятся лифты в надземных переходах

Оборудование установят для маломобильных групп граждан В надземных переходах Приморского района Санкт-Петербурга проводятся работы по замене устаревших подъемных платформ для маломобильных жителей Северной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии