"Я просто отказываюсь верить": житель Приморья подошел к своей машине и обомлел

Житель Находки подошел к своей машине и буквально обомлел от того, что увидел на крыше авто. Как поясняется в Telegram — канале pogoda_25_region (12+), такое необычное явление очень удивило и остальных горожан.
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