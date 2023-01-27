Как называются страны

Как выяснилось в результате исследования, проведённого изданием Quartz, все (во всяком случае, подавляющее большинство) названия всех стран мира можно разделить на четыре большие группы:— названия, описывающие географическое положение страны— названия, в которых отражена какая-либо особенность местности— названия, связанные с названием племени или этнической группы— названия, полученные в честь знаменитого человекаНапример:Названия, описывающие географическое положение страны Норвегия означает «Путь на север» Австралия означает «Южная страна» Названия, в которых отражена какая-либо особенность местности Страна Алжир получила название в честь своей столицы Алжир, что означает «острова» Коста Рика означает «богатый берег» Барбадос означает «бородатые» .