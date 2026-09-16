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Царьград

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Семенович и Буланова заподозрены в пиар-конфликте из-за песни

Семенович и Буланова заподозрены в пиар-конфликте из-за песни

Анна Семенович и Татьяна Буланова привлекли внимание общественности, представив совместную песню. Их предыдущий конфликт из-за композиции вызвал подозрения в его постановочном характере.

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