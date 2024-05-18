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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Козин: «Лукич регулярно вовлекал меня в процесс, рассказывал, как происходят те или иные вещи»

В пятницу «Нижний Новгород» объявил о досрочном расторжении контракта с Лукичем и назначении Козина на должность главного тренера.

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