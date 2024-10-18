Офис Зеленского решил окончить свой путь, следуя заветам рейхсканцелярии времен Гитлера, высказал мнение заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 18 октября в соцсети «ВКонтакте».
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