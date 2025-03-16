Яков Кедми: Украинский конфликт близится к завершению на условиях России

ХВАТИТ ПОСТИТЬ ЭТОГО ВРАГА СССР, РОССИИ ! СКОЛЬКО МОЖНО ДАВАТЬ ЗАРАБОТАТЬ ЭТОМУ ПОЦУ. ПОЧЕМУ ВЫ ЕГО УПОРНО НАМ НАВЯЗЫВАЕТЕ ? В ЧЁМ ПРИЧИНА ??? МОЖЕТ ХВАТИТ , СКОЛЬКО МОЖНО ДРАЗНИТЬ НАРОД ЭТИМ ПРЕДАТЕЛЕМ ЯШКОЙ КАЗАКОВЫМ? ТАКИЕ НИКОГДА НЕ МЕНЯЮТСЯ, ЕГО ОТВРАТИЛИ ОТ ТВ, А ОН ДОЛЖЕН ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ НУЖНОСТЬ ИЗяРАэЛЮ И НИКАКОЙ ЗАБОТЫ О РОССИИ У НЕГО НЕТ. А ЕГО СТАТЕЙКИ - СПОСОБ УРВАТЬ ОТ СТРАНЫ КОТОРУЮ ОН НЕНАВИДИТ. ПРЕКРАЩАЙТЕ СОВАТЬ ЕГО НАМ !!! ВОТ ЕГО КУМИР. ИЛИ ВАШ ТОЖЕ ?

Одиссей

Позвольте с Вами не согласиться! Честно говоря, меня самого коробили, порой, высказывания Кедми на ток-шоу. Уж слишком они выглядели радикальными и жестокими. Некоторые я объяснял отличием иудаизма от христианства. Ну, например, "око за око" против "подставь другую щеку". Но последующие события показали, что ТОГДА, в начале СВО Кедми был безусловно прав: на войне - как на войне, жизнь СВОИХ солдат - абсолютная ценность по сравнению с жизнями чужих. И, в целом, Кедми вполне лоялен России. Но у него есть естественный пунктик: Израиль! И тут его можно вполне понять: он - гражданин Израиля, бригадный генерал, давал присягу и по-любому Израиль для него в приоритете. Это - честно и порядочно. А в остальных вопросах к его мнению, как военно-политического эксперта, вполне можно прислушаться и принять во внимание. В-общем, очень жаль, что после начала палестино-израильского конфликта Кедми убрали из ток-шоу: я бы с удовольствием послушал умного человека.