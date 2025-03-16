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Яков Кедми: Украинский конфликт близится к завершению на условиях России

Яков Кедми: Украинский конфликт близится к завершению на условиях России

Украина, как государство, вероятно, сохранится после длящегося четвертый год прямого вооруженного противостояния с Россией.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ХВАТИТ ПОСТИТЬ ЭТОГО ВРАГА СССР, РОССИИ ! СКОЛЬКО МОЖНО ДАВАТЬ ЗАРАБОТАТЬ ЭТОМУ ПОЦУ. ПОЧЕМУ ВЫ ЕГО УПОРНО НАМ НАВЯЗЫВАЕТЕ ? В ЧЁМ ПРИЧИНА ??? МОЖЕТ ХВАТИТ , СКОЛЬКО МОЖНО ДРАЗНИТЬ НАРОД ЭТИМ ПРЕДАТЕЛЕМ ЯШКОЙ КАЗАКОВЫМ? ТАКИЕ НИКОГДА НЕ МЕНЯЮТСЯ, ЕГО ОТВРАТИЛИ ОТ ТВ, А ОН ДОЛЖЕН ДОКАЗЫВАТЬ СВОЮ НУЖНОСТЬ  ИЗяРАэЛЮ И НИКАКОЙ ЗАБОТЫ О РОССИИ У НЕГО НЕТ. А ЕГО СТАТЕЙКИ - СПОСОБ УРВАТЬ ОТ СТРАНЫ КОТОРУЮ ОН НЕНАВИДИТ. ПРЕКРАЩАЙТЕ СОВАТЬ ЕГО НАМ !!! ВОТ ЕГО КУМИР. ИЛИ ВАШ ТОЖЕ ?
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6 час.
Одиссей
Позвольте с Вами не согласиться! Честно говоря, меня самого коробили, порой, высказывания Кедми на ток-шоу. Уж слишком они выглядели радикальными и жестокими. Некоторые я объяснял отличием иудаизма от христианства. Ну, например, &quot;око за око&quot; против &quot;подставь другую щеку&quot;.  Но последующие события показали, что ТОГДА, в начале СВО Кедми был безусловно прав: на войне - как на войне, жизнь СВОИХ солдат - абсолютная ценность по сравнению с жизнями чужих.  И, в целом, Кедми вполне лоялен России. Но у него есть естественный пунктик: Израиль! И тут его можно вполне понять: он - гражданин Израиля, бригадный генерал, давал присягу и по-любому Израиль для него в приоритете. Это - честно и порядочно.  А в остальных вопросах к его мнению, как военно-политического эксперта, вполне можно прислушаться и принять во внимание.  В-общем, очень жаль, что после начала палестино-израильского конфликта Кедми убрали из ток-шоу: я бы с удовольствием послушал умного человека.
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5 час.
Ирина Манацкова
Прямо мои мысли. Кроме того, Кедми говорит конкретно, а не жует слюни, как некоторые наши шоуисты.
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3 час.
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